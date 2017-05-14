Трамп может назначить нового руководителя ФБР в течение недели

03:28, 14 мая 2017
Мир
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Трамп добавил, что кандидаты на пост главы ФБР "очень уважаемые и действительно талантливые люди".

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп хочет назначить нового директора ФБР как можно быстрее. Об этом он заявил журналистам, передает Reuters.

По словам Трампа, он может принять решение о том, кто заменит Джеймса Коми до того, как отправится в первую на посту президента зарубежную поездку в пятницу 19 мая.

"Даже это возможно", - сказал он.

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"Я думаю, что процесс будет идти быстро", сказал он, добавив, что рассматриваемые кандидаты в основном известны. Трамп добавил, что они "очень уважаемые и действительно талантливые люди".

Как сообщал УНИАН, недавно президент США Дональд Трамп уволил главу Федерального бюро расследований Джеймса Коми, назначенного на должность еще во времена администрации Барака Обамы.

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Теги: #Трамп#США#глава ФБР