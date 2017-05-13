Трамп об увольнении Коми: я собирался сделать это независимо от рекомендации Минюста

Президент США Дональд Трамп в признал, что обращался к впоследствии уволенному им директору ФБР с просьбой сообщить, не ведется ли в отношении него расследование. По словам Трампа, Коми сказал, что не ведется.

Как передает «Голос Америки», в интервью телеканалу NBC News президент трижды сказал: «в отношении меня не ведется расследование» – отвечая на вопрос о показаниях Джеймса Коми на сенатских слушаниях о ходе расследования возможных связей предвыборной команды Трампа с Россией.

По мнению аналитиков, такой разговор между президентом и главой ФБР является недопустимым.

«Есть грань, которую нельзя переступать. Это касается и вопросов представителям ФБР о том, ведется ли в отношении вас расследование», – сказал в интервью «Голосу Америки» эксперт по вопросам национальной безопасности Брэдли Мосс.

Читайте такжеThe New York Times: Связь Трампа с Россией

Трамп заявил NBC News, что уволил бы директора ФБР Джеймса Коми даже если со стороны Министерства юстиции не поступило бы такой рекомендации.

«Он позер. Пижон. В ФБР творился беспорядок», – сказал Трамп в первом интервью после неожиданной отставки Коми, который руководил расследованием по делу о связи между предвыборным штабом кандидата в президенты и Россией, а также о возможном российском вмешательстве в выборы.

«Я собирался уволить Коми. Это было мое решение, – сказал Трамп. – Я собирался сделать это независимо от рекомендации (заместителя министра юстиции Рода Розенстайна)».

«Я собирался уволить (Коми) независимо от рекомендации. Он (Розенстайн) дал рекомендацию, он – очень уважаемый (человек), очень хороший человек, очень умный человек. Он нравится демократам, нравится республиканцам. Он дал рекомендацию, но я собирался уволить Коми независимо от рекомендации», – пояснил президент.

«Кстати, подходящего времени для этого не бывает», – уточнил он.

По словам президента, история о Трампе и России была придумана демократами, чтобы оправдать проигрыш на выборах.

Как сообщают высокопоставленные источники в Белом доме, заменить Коми на посту главы ФБР может бывший конгрессмен-республиканец Майк Роджерс.

Роджерс, в прошлом агент ФБР, возглавлял постоянный специальный комитет Палаты представителей по разведке.

Как сообщал УНИАН, WikiLeaks предложил $100 тысяч за записи разговоров Трампа и Коми.