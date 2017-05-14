Армия Асада выбила боевиков ИГИЛ из аэропорта на севере Сирии

Боевики ИГИЛ удерживали аэропорт с 2014 года.

Сирийская правительственная армия установила полный контроль над авиабазой в восточной части провинции Алеппо на севере Сирии, выбив оттуда террористов группировки Исламского государства, как сообщает Reuters. Читайте такжеСирийские курды планируют за лето отбить Ракку в ИГ Армия режима сирийского президента Башара Асада при поддержке российской авиации отбила аэропорт Аль-Джарра. Боевики ИГИЛ удерживали аэропорт с 2014 года. Напомним, что 10 мая поддерживаемые США Сирийские демократические силы отбили у боевиков Исламского государства город Табка на севере Сирии.

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