Армия Асада выбила боевиков ИГИЛ из аэропорта на севере Сирии

01:02, 14 мая 2017
Мир
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Боевики ИГИЛ удерживали аэропорт с 2014 года.

Иллюстрация / REUTERS

Сирийская правительственная армия установила полный контроль над авиабазой в восточной части провинции Алеппо на севере Сирии, выбив оттуда террористов группировки Исламского государства, как сообщает Reuters.

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Армия режима сирийского президента Башара Асада при поддержке российской авиации отбила аэропорт Аль-Джарра.

Боевики ИГИЛ удерживали аэропорт с 2014 года.

Напомним, что 10 мая поддерживаемые США Сирийские демократические силы отбили у боевиков Исламского государства город Табка на севере Сирии.

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Теги: #Сирия#ИГИЛ#Асад