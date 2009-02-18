Утечка нефти с российского судна: пятно движется к Великобритании

При заправке российского авианосца разлито около тысячи тонн нефти у южного побережья Ирландии, пишет The Times. Утечка, произошедшая во время морской заправки авианосца "Адмирал Кузнецов", привела к образованию пятна размером более трех миль в длину и почти столько же в ширину.

По данным Агентства морской безопасности и береговой охраны Великобритании, разлилось около тысячи тонн нефти, однако российские власти оценивают утечку в 300 тонн и еще должны публично признать свою причастность.

Утечка произошла в международных водах, но пятно оказалось на ирландской территории и теперь движется к побережью Уэльса, где может вызвать серьезные потери среди гнездящихся птиц и морских животных, включая дельфинов и тюленей.

"Это серьезная утечка, и она может сказаться на юго-восточном побережье Ирландии или береговой линии Уэльса", - отметил Марк Кларк из Агентства морской безопасности и береговой охраны. По его подсчетам, пятно достигнет британских вод в начале следующей недели и выплеснется на побережье Уэльса через две-три недели.

Инопресса