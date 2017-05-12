Итальянский ведущий назвал "глупой шуткой" свои слова про Украину о Крыме и Евровидении (видео)

В начале нового выпуска телешоу NEMO на итальянском телеканале RAI Энрико Лукки извинился за свое высказывание. Об этом сообщает ТСН.

"Прежде чем начать новый выпуск NEMO, я хотел бы сделать уточнение. На прошлой неделе я глуповато пошутил про Евровидение, которое в этом году проходит в Киеве. Я не имел ввиду ничего плохого, однако некоторым гражданам Украины так не показалось. И сегодня я хочу публично попросить у них прощения", – подчеркнул он.

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Как известно, ранее ведущий заявил, что "Украина проиграла Крым, поэтому проиграет и Евровидение!".