Итальянский ведущий в прямом эфире: "Украина проиграла Крым, поэтому проиграет и Евровидение!" (видео)

В эфире итальянского телеканала RAI во время программы NEMO прозвучали неприятные слова в адрес нашей страны и Евровидения, которое начнется 7 мая в Киеве.

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"NEMO приветствует вас! Мы начинаем 19-й выпуск нашей программы приветствием Франческо Габбани, который сегодня отправился в Украину, чтобы представить Италию на Евровидении!" - начала ведущая.

"Да, Украина в этом году принимает Евровидение, но наш Габбани мощнее советской ракеты! Украина уже проиграла Крым, поэтому проиграет и Евровидение!" - продолжил ведущий Энрике.

Как сообщал УНИАН, 4 мая около 17:20 в киевском аэропорту "Борисполь" приземлился итальянец Франческо Габбани, которому букмекеры с первых дней прогнозируют победу на международном песенном конкурсе Евровидение-2017.