Нет места для микро-государств: Сан-Марино больше не хочет участвовать в Евровидении

Представители Сан-Марино – дуэт Валентины Монетти и Джимми Уилсона с песней Spirit Of The Night – не прошли до большого финала соревнований, поэтому страна может не вернуться на конкурс снова, заявил председатель их делегации. Об этом говорится на Wiwibloggs.

"Мы гордимся выступлением Валентины и Джимма, но мне кажется, мы слишком маленькая нация для этого события. Я не уверен, что в следующем году мы рассмотрим вопрос об участии. Сейчас трудно об этом думать. В песенном конкурсе Евровидение нет места для микро-государств", – сказал директор команды Карло Ромео.

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Маленькая республика, расположенная в самом сердце Европы, преодолевает немалые вызовы, когда речь идет о Евровидении. Из-за небольшого количества населения, страна на время "арендует" певцов из-за границы, как Серхата из Турции в 2016 году и Джимми Уилсона из Соединенных Штатов в этом году. Есть также и финансовые вопросы.

Как сообщал УНИАН, стали известны все финалисты Евровидения-2017.