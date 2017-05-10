Правительство Франции ушло в отставку
23:01, 10 мая 2017Мир
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Премьер и члены нового кабинета будут назначены в начале следующей недели.
Бернар Казнев / REUTERS
Премьер-министр Франции Бернар объявил об отставке возглавляемого им правительства.
Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на Елисейский дворец.
По его информации, "президент Франции Франсуа Олланд принял к сведению заявление об отставке, поданное в соответствии с существующими в стране республиканскими традициями".
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Отмечается, что премьер и члены нового кабинета будут назначены в начале следующей недели.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 10 мая, Конституционный совет Франции провозгласил 39-летнего Эммануэля Макрона избранным президентом страны.
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