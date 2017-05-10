Победа Макрона – плохие новости для Путина, и хорошие для команды Меркель на мировой арене - Bloomberg

Об этом пишут Марк Чемпион и Ник Вэдхемс в статье "Победа Макрона – плохие новости для Путина, и хорошие для команды Меркель на мировой арене", опубликованной на сайте Bloomberg.

Канцлер Германии Ангела Меркель заполучила в свою команду 39-летнего политика, и теперь президент Владимир Путин столкнется с ожившим фронтом в Берлине и Париже, поскольку он стремится расширить влияние России в Европе и отменить санкции из-за военной интервенции в Украине.

"Владимир Путин проиграл, и, вероятно, серьезно проиграл на этих выборах", - сказал Дэниел Фрид, бывший помощник госсекретаря США по Европе и Евразии. "Было ясно, что фаворитка Путина проиграла, бесспорно".

Макрон также присоединится к единомышленникам среди мировых лидеров, которые пытаются справиться с непредсказуемым президентом США Дональдом Трампом в ряде глобальных саммитов G-7, G-20 и НАТО. Его присоединение может оказаться неудобным и для Трампа. Макрон продвигал свою собственную кампанию под лозунгом "покупайте европейское", что может противоречить торговым планам администрации США.

Макрон баллотировался как кандидат перемен, "но он не прибегал к ностальгии и национализму", - сказал Фрид. "Теперь он выступает в качестве непосредственного противовеса Трампу, интеллектуально и идеологически".

Позиция в отношении России

В отличие от побежденного представителя националистов Марин Ле Пен, Франция под управлением Макрона, похоже, намерена поддерживать Европейский Союз, помогать защищать евро и сохранить положение своей страны в НАТО. Более конкретно, в своей предвыборной программе Макрон обязался и далее поддерживать экономические санкции против России до тех пор, пока она не выполнит условия Минского мирного соглашения 2014 года. Ле Пен говорила, что отменит их.

Россия и ее лидер открыто поддерживали Ле Пен. Российский банк предоставил ее партии кредит в размере 9 миллионов евро (9,9 миллиона долларов) в 2014 году, когда французские банки отказали ей.

В ходе избирательной кампании в этом году Путин встречался с ней в Москве, что позволило Ле Пен утверждать, что ей лучше удастся договориться с Россией и Трампом, чем ее соперникам. Между тем, подконтрольные государству СМИ в России осуществляли личные нападки на Макрона, в том числе подвергая сомнению его сексуальную ориентацию.

Совсем недавно подозрение вновь пало на российских хакеров из-за массовой утечки электронных писем команды Макрона в преддверии голосования. Кибер-аналитики обнаружили признаки взлома с российских компьютеров. Не было подтверждения какой-либо связи с Россией, и Кремль неоднократно отрицал какую-либо причастность к таким атакам, в том числе в США.

Усиление уверенности

Решающая победа Макрона принесет долгожданный импульс уверенности для защитников "старого" послевоенного либерального порядка и тех институтов, которые его поддерживают, - после года двойного шока из-за "брексита" и Трампа.

"Теперь мир знает, где будет Франция", - сказал Саймон Фрейзер, ушедший в отставку с поста высокопоставленного дипломата иностранной службы Великобритании в прошлом году и в настоящее время возглавляющий консалтинговую компанию Flint Global. "Ле Пен была противоположностью всему этому. Честно говоря, если бы она выиграла, это было бы очень серьезной проблемой для международной системы, которую представляют эти институты".

Как только мировые лидеры поздравили Макрона, Трамп сказал по телефону, что хочет тесно сотрудничать с новым президентом Франции в противостоянии "общим вызовам". Путин отправил телеграмму, заявив, что очень важно, чтобы страны преодолели "взаимное недоверие" и объединили усилия ради международной безопасности, сообщили в Кремле.

Лидеры 28 государств-членов НАТО соберутся в Брюсселе 25 мая. Затем лидеры G-7 – в том числе Меркель, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьеры Италии, Японии и Великобритании – соберутся на Сицилии на следующий день.

Международное крещение

Оба события будут иметь очень важное значение, и не только потому, что они ознаменуют быстрое международное крещение Макрона.

Ожидается, что это будет первый раз, когда Трамп встретится с традиционными союзниками США. До сих пор им приходилось иметь дело с его вице-президентом и командой национальной безопасности. Они убеждали союзников, что многое из того, что Трамп говорил до своей инаугурации в январе – об устаревании НАТО и ЕС, о протекционизме или законности аннексии Россией Крыма – это не политика США.

В июле и сентябре ЕС примет решение о продлении двух направлений санкций в отношении России на следующие шесть месяцев. Любой из 28 членов ЕС имеет право блокировать его, в таком случае Франции будет сложнее поддерживать Меркель, которая пытается сохранить единый фронт ЕС.

Как было установлено в февральском докладе Парламента Великобритании, поддержка режима санкций Евросоюзом в последнее время стала ослабевать. Непостоянство Трампа побудило нескольких членов, включая Австрию и Болгарию, настаивать на их отмене.

Готовьтесь

Тем не менее, появление Макрона тоже ничего не гарантирует, говорит Джеффри Гедмин, старший научный сотрудник из Атлантического совета, Вашингтонского аналитического центра.

Макрону, возможно, придется поумерить свой энтузиазм в отношении ЕС и торговли, учитывая, что примерно 40% французских избирателей в первом туре выбрали кандидатов, которые выступали за изоляционизм. Кроме того, сила его внутреннего политического мандата, важной валюты в международной дипломатии, будет определена на парламентских выборах в следующем месяце.

Более того, сторонники альянса США-Европа не смогут рассчитывать на сотрудничество с непредсказуемым американским президентом, когда речь идет о рисках, стоящих перед миром, сказал Гедмин. Россия направлена на гораздо более долгосрочную перспективу, и может подождать другой возможности, чтобы расколоть ЕС из-за санкций, ведь пока ничего не слышно и Китае, Иране или Северной Корее, сказал он.

"Да, это краткосрочная победа для трансатлантической команды, но у них все еще есть популисты, преследующие их по пятам, и беспокойная публика", - сказал Гедмин. "В какой-то момент мир настигнет нас, и мы увидим, как Меркель, Макрон и Трамп справятся с этим. Лучше им подготовиться".