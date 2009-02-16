Кто станет новым генсеком НАТО?

Премьер-министр Дании Андерс Фог РАСМУССЕН является наиболее вероятным претендентом на пост генерального секретаря НАТО, который с января 2004 года занимает голландец Яап де Хооп СХЕФФЕР и срок полномочий которого истекает 31 июля этого года.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник, близкий к штаб-квартире Североатлантического альянса.

"Датский премьер является наиболее вероятным претендентом", - сказал собеседник агентства, по словам которого, имя преемника Я. СХЕФФЕРА, как ожидается, будет объявлено до юбилейного апрельского саммита альянса. Расмуссен свободно владеет французским, являющимся вторым официальным языком НАТО, - на таком условии настаивает Франция.

На прошлой неделе болгарские власти официально выдвинули на пост генсека НАТО кандидатуру бывшего министра иностранных дел Соломона ПАССИ. Ранее еще одним преемником Я.СХЕФФЕРА считался глава МИД Польши Радослав СИКОРСКИЙ, однако в конце января он заявил, что не будет бороться за кресло руководителя альянса.

В самой штаб-квартире НАТО отказываются давать какие-либо комментарии на этот счет.