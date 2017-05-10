В Южной Корее выбрали нового президента

Президентские выборы в Южной Корее со значительным отрывом выиграл кандидат от местной Демократической партии Мун Чжэ Ин. Его поддержали около 40% избирателей, передает "5 канал".

Подсчет голосов еще продолжается, однако мировые лидеры уже начали поздравлять политика с победой. Для Мун Чжэ Ина это уже вторая попытка возглавить государство. В 2012-м он уступил первенство лидеру консервативной партии Пак Кын Хе. Впрочем, в декабре 2016 года ее отстранили от должности – после массовых протестов.

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Пак Кын Хе разрешила своей подруге влиять на государственную политику, а также скрывала ее коррупционную деятельность. Сейчас обе находятся под следствием. В марте Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент. А новоизбранный президент уже празднует победу. Перед своими сторонниками Мун Чжэ Ин выступил на одной из центральных площадей Сеула. Пообещал поднять экономику и защитить страну от агрессии со стороны КНДР.

"Я позабочусь о том, чтобы положить конец любым провокациям со стороны Северной Кореи благодаря мощной обороне. Я хочу навести порядок в Северо-Восточной Азии. Мы должны решить проблемы Корейского полуострова!", – заявил он.