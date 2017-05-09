На выборах президента Южной Кореи лидирует демократ Мун Чжэ Ин - экзит-поллы

Демократ Мун Чжэ Ин одерживает победу на выборах президента Южной Кореи, о чем свидетельствуют данные экзит-полла, передает агентство Yonhap News.

Согласно сообщению агентства, за Мун Чжэ Ина проголосовало 41,1% электората, за представителя консервативной Партии свободной Кореи Хон Чжун Пхё 23,3%, за представителя Народной партии Ан Чхоль Су - 21,8% избирателей.

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Досрочные выборы президента были объявлены в Южной Корее после того, как Пак Кын Хе, занимавшая этот пост, была отправлена в отставку из-за коррупционного скандала.

Экс-главе государства Пак Кын Хе объявили импичмент и арестовали из-за обвинений в коррупции. Мун уже боролся за пост президента в 2012 году с Пак Кын Хе и тогда проиграл, набрав 48 процентов голосов.