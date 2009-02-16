Сорос: Кремль может пойти на новые акты военной агрессии

В Кремле могут пойти на новые акты военной агрессии, считает известный финансист Джордж Сорос. К таким результатам, по его мнению, может привести развитие мирового экономического кризиса.

Россия из-за падения нефтяных доходов может обернуться ещё большей опасностью, утверждает Джордж Сорос в своей статье, которую публикуют Ведомости. По его словам падение цен на чёрное золото сильно изменило геополитический ландшафт. Некоторые из богатых нефтью стран, особенно Иран, Венесуэла и Россия были в последнее время противниками сложившегося мирового порядка. И теперь, когда продажа нефти не столь прибыльна у них всё меньше возможностей строить политические интриги. Но если другие страны станут теперь осторожнее и мягче, то чего ждать от Москвы? Следует признать, отмечает финансист, что в Кремле работают не осторожные бюрократы, а авантюристы, которые сильно рисковали, чтобы добиться того что имеют сейчас. Очень возможно, что они воспользуются огромной властью государства. По мнению Сороса, если цены на нефть не начнут расти, от Москвы можно ожидать новых военных авантюр, подобных, вторжению в Грузию, и усиления репрессий внутри страны.

Эхо Москвы