В КНДР задержали гражданина США, работавшего в университете науки и техники

Северная Корея заявила 7 мая о задержании еще одного американского гражданина по подозрению в действиях против государства.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на информационное агентство Северной Кореи ЦТАК, Ким Хак Сун, который был задержан 6 мая, работал в Пхеньяне в университете науки и техники.

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«Соответствующие учреждения в данное время проводят детальное расследование его преступлений», – говорится в сообщении.

Ранее северокорейские СМИ сообщали о задержании в конце апреля гражданина США Ким Сан Дока «за враждебные действия».

Аресты проходят на фоне усиления напряженности между Вашингтоном и Пхеньяном вокруг ядерных и ракетных программ Северной Кореи.

По данным ВВС, Ким Сан Док (Тони Ким), который обвиняется в попытке свергнуть правительство КНДР, также был сотрудником Пхеньянского университета науки и технологий.

Всего в КНДР сейчас находятся под арестом трое граждан США. Эксперты считают, что американцев задерживают, чтобы заставить Вашингтон начать переговоры с Пхеньяном.

Как сообщалось, 1 мая официальный представитель МИД КНДР заявил, что Пхеньян находится "в полной готовности отреагировать на любые действия Соединенных Штатов", которые проводят в отношении Северной Кореи "враждебную политику".

В ночь на субботу, 29 апреля, КНДР осуществила запуск баллистической ракеты. По данным военных, он был неудачным, и ракета не покинула воздушное пространство Северной Кореи, упав вскоре после старта. Очевидно, это была баллистическая ракета средней дальности KN-17.

После этого госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Совете Безопасности ООН, призвал мировое сообщество усилить давление на Пхеньян. Он назвал реальной угрозу ядерной атаки на Японию и Южную Корею и добавил, что способность КНДР нанести удар по США – это лишь вопрос времени.