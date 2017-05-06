Во Франции из-за "дней тишины" перед выборами запретили говорить об утечке писем штаба Макрона   

Избирательная комиссия Франции предупредила, что за распространение украденной хакерами в штабе Эмманюэля Макрона информации могут привлечь к уголовной ответственности, сообщает ВВС.

Согласно сообщению, политикам и СМИ запрещено рассказывать об утечках или комментировать их содержание.

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Отмечается, что распространять эти материалы запрещено в рамках общего запрета на предвыборную агитацию в "дни тишины", который будет действовать до завершения голосования.

Говорить об украденных письмах штаба Макрона будет разрешено только после 20:00 по местному времени в воскресенье, когда закроются избирательные участки.

Но о похищенных хакерами документах штаба Макрона, отмечает агентство, все равно продолжают говорить.

Днем ранее похищенные документы появились на сайте-файлообменнике. По словам штаба Макрона, эти файлы были похищены несколько недель назад после хакерской атаки на личные и рабочие почтовые ящики функционеров партии.