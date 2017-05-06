Во Франции из-за "дней тишины" перед выборами запретили говорить об утечке писем штаба Макрона
Во стране наступили "дни тишины" перед выборами, когда агитировать или освещать кампании запрещено.
Избирательная комиссия Франции предупредила, что за распространение украденной хакерами в штабе Эмманюэля Макрона информации могут привлечь к уголовной ответственности, сообщает ВВС.
Согласно сообщению, политикам и СМИ запрещено рассказывать об утечках или комментировать их содержание.
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Отмечается, что распространять эти материалы запрещено в рамках общего запрета на предвыборную агитацию в "дни тишины", который будет действовать до завершения голосования.
Говорить об украденных письмах штаба Макрона будет разрешено только после 20:00 по местному времени в воскресенье, когда закроются избирательные участки.
Но о похищенных хакерами документах штаба Макрона, отмечает агентство, все равно продолжают говорить.
Днем ранее похищенные документы появились на сайте-файлообменнике. По словам штаба Макрона, эти файлы были похищены несколько недель назад после хакерской атаки на личные и рабочие почтовые ящики функционеров партии.