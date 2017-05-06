Пентагон намерен пересмотреть свою программу ПРО

Глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис в пятницу, 5 мая, распорядился начать процесс пересмотра государственной программы противоракетной обороны (ПРО). Это следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте Пентагона, передает РБК.

Как рассказали в министерстве, это поможет «определить способы усиления противоракетного потенциала, изменить баланс приоритетов между территорией США и зонами за их пределами, а также предоставить необходимую политическую и стратегическую основу для ПРО» США.

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В пресс-службе подчеркнули, что «защита интересов США за рубежом от баллистических ракет является одним из важнейших приоритетов ведомства».

Пентагон также назначил ответственных за весь процесс: руководить введением изменений в существующую программу будет заместитель министра обороны Роберт Уорк и заместитель главы Комитета начальников штабов Пол Селва. Также к процессу будут привлечены межведомственные партнеры, имена которых не называются.

На работу Пентагону отвели полгода, до конца 2017 года ведомство должно будет представить окончательный доклад президенту Дональду Трампу.

Пересмотр программы ПРО будет проходит одновременно с изменениями ядерной доктрины США, о котором ранее в апреле объявили американские власти.