В КНДР заявили о намерениях спецслужб США убить Ким Чен Ына
В Пхеньяне подозревают, что Ким Чен Ына хотят убить "биохимическими веществами".
Северная Корея обвиняет Центральное разведывательное управление США намеревалось убить Ким Чен Ына. Об этом сообщает BBC со ссылкой на СМИ КНДР.
Издание сообщает, что Пхеньян обвиняет ЦРУ в попытке убить Ким Чен Ына «биохимическими веществами».
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В частности, сообщается, террористическая группа при поддержке ЦРУ и разведки Южной Кореи, попала в страну с биохимической веществом. С тех пор, согласно сообщениям местных СМИ, и началась «антитеррористическая атака».
Как сообщал УНИАН ранее, брата Ким Чен Ына - Ким Чон Нама убили в Малайзии 13 февраля. Основной версией убийства считается причастность спецслужб КНДР. Задержаны четверо подозреваемых.