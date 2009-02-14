Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ не создаются в противовес НАТО, заявил в пятницу журналистам генсек Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа.

"Мы ни в коем случае не говорим, что это анти-НАТО. Мы создаем эти силы для реагирования на кризисные ситуации любого характера, возникающие на территории государств ОДКБ", - сказал Бордюжа.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

КСОР "не претендует на глобальную роль", в отличие от НАТО, которая в положении о своих силах быстрого реагирования прописывает, что эти силы могут быть доставлены в любую точку мира в кратчайшие сроки. "Мы говорим только о территории действия Договора о коллективной безопасности", - отметил Бордюжа.

Он подчеркнул, что характер угроз, с которыми сегодня сталкивается человечество, требует консолидации всех государств и всех структур.

Как сообщал УНИАН, внеочередная сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, прошедшая 4 февраля в Москве, приняла решение о создании новой структуры в рамках организации – коллективных сил оперативного реагирования.

Президент России Дмитрий Медведев заявил, что создаваемые Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) силы оперативного реагирования (КСОР) по боевому потенциалу будут не хуже, чем аналогичные структуры НАТО