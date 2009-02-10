В отношениях Москвы и Минска разгорается серьезный скандал

Минск отказывается направлять белорусских военнослужащих для участия в коллективных силах оперативного развертывания (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом пишет российская газета «Коммерсант» от 10 февраля.

«В отношениях между Москвой и Минском разгорается серьезный скандал. МИД Беларуси выступил с резкой отповедью послу РФ в Минске Александру СУРИКОВУ по поводу его заявления об участии белорусских военнослужащих в КСОР ОДКБ. Скандал не просто высветил новые разногласия между членами Союзного государства. Минск, по сути, как выяснилось, не готов разделить с союзниками одну из главных функций - оперативно направлять свой воинский контингент туда, где в нем будут более всего нуждаться», - сообщает издание.

В частности, недовольство белорусского МИДа вызвала пресс-конференция посла РФ А.СУРИКОВА 6 февраля, на которой речь зашла о подписанном Президентами стран-членов ОДКБ 4 февраля в Москве документе о создании КСОР. Сразу после этого белорусская оппозиция выразила обеспокоенность по поводу того, что теперь призывники из Беларуси будут участвовать в военных действиях за пределами страны. 5 февраля глава белорусского МИДа Сергей МАРТЫНОВ выступил с разъяснениями, назвав утверждения оппозиции "инсинуациями". По словам министра, "белорусское законодательство не предусматривает участие белорусских солдат в военных действиях за рубежом".

Однако на следующий день со своими разъяснениями выступил посол РФ в Минске, который, по сути, опроверг высказывания С.МАРТЫНОВА.

Говоря о КСОР, А.СУРИКОВ пояснил, что "межгосударственные соглашения имеют большую юридическую силу, чем внутреннее законодательство страны". Отвечая на вопрос, "означает ли это, что если на таджикско-афганской границе возникнут осложнения, то белорусские солдаты отправятся туда?", посол ответил: "Получается, так".

Реакция Минска оказалась крайне жесткой. 7 февраля белорусский МИД распространил сообщение в связи с высказываниями посла РФ в Беларуси, где подчеркивается, что не послы других государств будут разбираться в соответствующих нюансах белорусского законодательства. Представитель белорусского МИД напомнил, что "решения о задействовании КСОР будут приниматься только главами государств ОДКБ и только на основе консенсуса". После чего посоветовал послу "не забегать вперед".

Как сообщал УНИАН, внеочередная сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, прошедшая 4 февраля в Москве, приняла решение о создании новой структуры в рамках организации – коллективных сил оперативного реагирования.

В состав КСОР войдут воинские части и подразделения стран ОДКБ - России, Беларуси, Армении, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Подразделения КСОР будут находиться в местах своей постоянной дислокации и подчиняться национальным командным структурам, штаб КСОР будет осуществлять координационную деятельность. Решение о применении КСОР будет приниматься Советом коллективной безопасности ОДКБ.

Военно-политический союз ОДКБ создан на основе Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года. 14 мая 2002 года Договор о коллективной безопасности был преобразован в международную Организацию. 2 декабря 2004 года ОДКБ предоставлен статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН.

Целью ОДКБ является обеспечение национальной безопасности каждой из стран-членов Договора, а также их территориальной целостности. В случае возникновения угрозы для любого из государств-участников все остальные члены ОДКБ обязуются предоставить ему необходимую помощь, включая военную. Военно-политические отношения между государствами Договора носят приоритетный характер по сравнению с военными связями и контактами с третьими странами, не входящими в ОДКБ.