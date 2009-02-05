Медведев сравнил боевой потенциал ОДКБ и НАТО

Президент России Дмитрий Медведев заявил, что создаваемые Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) силы оперативного реагирования (КСОР) по боевому потенциалу будут не хуже, чем аналогичные структуры НАТО, сообщает РИА Новости.

"Это будут серьезные формирования, достаточные по своему объему, укомплектованные самой современной техникой, эффективные. Они должны быть по своему боевому потенциалу не хуже, чем силы Североатлантического альянса", - заявил российский президент на пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ в Москве.

Медведев также сообщил, что Россия готова передать дивизию и бригаду в состав коллективных сил. "То есть масштаб вы понимаете", - добавил президент России. По данным РИА Новости, это могут быть 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия и 31-я десантная бригада ВДВ.

Напомним, ранее в среду Дмитрий Медведев сообщил, все участники ОДКБ, куда помимо РФ входят Белоруссия, Армения, Киргизия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан, достигли принципиального согласия по созданию КСОР. Основными целями военного альянса станут "отражение военной агрессии, борьба с организованной преступностью и наркотрафиком, а также ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций".

Окончательные сроки формирования сил альянса пока не называются.