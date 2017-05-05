Туск предупредил о возможности срыва переговоров по Brexit

Президент Европейского Совета Дональд Туск назвал переговоры относительно выхода Великобритании из Европейского Союза, так называемый Brexit, "достаточно сложными". При этом он предостерег: если стороны "начнут спорить еще перед началом самих переговоров, то "они станут невозможными". Об этом политик заявил после встречи с премьером Норвегии Эрной Сульберг в четверг, 4 мая, говорится в сообщении на сайте Европейского Совета, как сообщает DW.

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"Ставки слишком высоки, чтобы давать волю эмоциям. Для успеха нам необходимы благоразумие, умеренность, взаимоуважение и больше доброй воли", - отметил Туск.

Он заверил Норвегию, которая не является членом ЕС, но входит в Европейскую экономическую зону, что Брюссель и Осло будут вести "тесный диалог" относительно переговоров с Лондоном.

Слова Туска прозвучали на фоне обвинений британского премьера Терезы Мэй в отношении вмешательства ЕС в июньские парламентские выборы в Соединенном Королевстве.