Туск предупредил о возможности срыва переговоров по Brexit
Президент Европейского Совета призвал не давать эмоциям воли в переговорах Лондона и Брюсселя. Дональд Туск допускает, что горячие споры могут сорвать переговоры по Brexit.
Президент Европейского Совета Дональд Туск назвал переговоры относительно выхода Великобритании из Европейского Союза, так называемый Brexit, "достаточно сложными". При этом он предостерег: если стороны "начнут спорить еще перед началом самих переговоров, то "они станут невозможными". Об этом политик заявил после встречи с премьером Норвегии Эрной Сульберг в четверг, 4 мая, говорится в сообщении на сайте Европейского Совета, как сообщает DW.
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"Ставки слишком высоки, чтобы давать волю эмоциям. Для успеха нам необходимы благоразумие, умеренность, взаимоуважение и больше доброй воли", - отметил Туск.
Он заверил Норвегию, которая не является членом ЕС, но входит в Европейскую экономическую зону, что Брюссель и Осло будут вести "тесный диалог" относительно переговоров с Лондоном.
Слова Туска прозвучали на фоне обвинений британского премьера Терезы Мэй в отношении вмешательства ЕС в июньские парламентские выборы в Соединенном Королевстве.