США планируют увеличить свой контингент в Афганистане

Министерство обороны США намерено увеличить военный контингент в Афганистане, пишет Радио Свобода.

В страну может быть направлено еще около пяти тысяч американских военных. На следующей неделе Пентагон представит президенту Дональду Трампу новый план военной кампании в Афганистане.

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В настоящее время силы Талибов и афганских правительственных войск примерно равны, ни одной из сторон не удается получить преимущество. Американский контингент увеличат для обучения и подготовки правительственной армии.

Больше всего американских военных в Афганистане было в 2011 году. Тогда в стране находились свыше ста тысяч военнослужащих. Сейчас их около восьми тысяч человек. В Конгрессе США планы увеличить американский контингент в Афганистане пока не комментируют.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о возможном расширении миссии «Решительная поддержка» (Resolute Support) в Афганистане. Кроме того, некоторые члены альянса выступают за то, чтобы действие миссии продолжать не раз в год, как сейчас, а раз в несколько лет. Ожидается, что итоговое решение по этим вопросам будет принято в июне.