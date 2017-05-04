Палата представителей Конгресса США согласилась отменить Obamacare

Палата представителей Конгресса США проголосовала за отмену значительной части реформы здравоохранения, проведенной при президенте-демократе Бараке Обаме и известной как Obamacare.

Ожидается, что ей на смену придет реформа здравоохранения, разработанная Республиканской партией, пишет Би-Би-Си.

Отмену многих положений Obamacare поддержали 217 членов палаты представителей, против проголосовали 213 человек. Среди конгрессменов, поддержавших этот шаг, не было ни одного демократа.

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Агентство Reuters называет итоги голосования крупной победой президента Дональда Трампа, еще в ходе предвыборной кампании обещавшего отменить Obamacare. Теперь тот же вопрос должен рассмотреть сенат, в котором республиканцы также в большинстве.

Предыдущую попытку заменить Obamacare на новую программу медицинского страхования Трамп предпринял в марте, но тогда соответствующий законопроект не получили достаточной поддержки республиканцев и был отозван.

Однако Трамп сразу же заявил журналистам, что подготовка нового законопроекта не займет много времени. "Могу вам сказать, что из этого получится: еще лучший закон", - сказал он, выразив надежду, что новый законопроект поддержат не только республиканцы, но и демократы.

Отмена программы Obamacare - одно из главных предвыборных обещаний Трампа.

Сейчас большинство обладателей страховки получает дотации от государства. Чтобы казна могла себе это позволить, указ о доступном здравоохранении и защите пациентов (так называемый Obamacare) обязывает всех американцев завести себе страховку - в противном случае они платят штраф. Сейчас он составляет в среднем 995 долларов в год.

Необходимость дополнительно платить за страховку вызывала у многих американцев недовольство. По их мнению, по Конституции США правительство не может с помощью законов заставлять их покупать какие-либо определенные товары.

В рамках реформы республиканская партия предложила отменить эти штрафы, а также субсидии для пожилых граждан, которые уже пользуются налоговыми льготами.