Трамп подписал указ о реформе программы здравоохранения Obamacare

Об этом пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Указ предписывает госучреждениям «снизить бремя регулирования» в ожидании реформирования программы здравоохранения Барака Обамы, известной как Obamacare.

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Согласно указу, пишет Reuters, руководители учреждений должны использовать свои полномочия, чтобы «отменить, отложить, предоставить льготы или отсрочить исполнение» положения закона о здравоохранении.

Указ также предписывает главам соответствующих ведомств «содействовать развитию свободного и открытого рынка в международной торговле для предоставления услуг в области здравоохранения и медицинского страхования».

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп совершил свои первые законодательные действия на новом посту. В частности, Трамп направил кандидатов, которых он выбрал для своей администрации, на одобрение в сенат и учредил День патриотизма.