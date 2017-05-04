Трамп в этом месяце совершит свой первый зарубежный визит в Саудовскую Аравию и Израиль

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в этом месяце совершит свой первый зарубежный визит в качестве главы государства в Саудовскую Аравию, Израиль, а затем - в Ватикан.

Об этом сообщает Reuters.

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Трамп заявил, что он в этом месяце посетит Саудовскую Аравию и Израиль, что станет частью его первого зарубежного визита, непосредственно направленного на приобщение к запутанной дипломатии вокруг политики Ближнего Востока.

Президент США также сказал, что он посетит Ватикан в рамках своей поездки на Ближний Восток, что было добавлено к графику ранее запланированного визита в Брюссель для участия в саммите Организации североатлантического договора (НАТО), который состоится 25 мая, и визита на Сицилию для участия в саммите лидеров стран "Большой семерки" 26 мая.

В своей речи на мероприятии, посвященном религиозной свободе, Трамп связал свой визит с усилиями по построению взаимодействия и поддержки между мусульманами, христианами и евреями в борьбе с терроризмом.

"Наша задача заключается не в том, чтобы диктовать другим как жить, а в том, чтобы построить коалицию друзей и партнеров, которые разделяют цели борьбы с терроризмом и принесение безопасности, возможности и стабильности в опустошенный войной Ближний Восток", - подчеркнул Трамп.