Ученые и политики будут искать взаимопонимание. Международная конференция по вопросам Ближнего Востока

Состоится Международная научная конференция на тему: “Ближний Восток в XXI ст.: реальность и вызовы». Организаторы - Институт международных отношений КНУ им. Т.Шевченко, Тель-Авивский Университет, Центр исследований Африки и Ближнего Востока им. Моше Даяна, посольство Государства Израиль. В открытии примут участие - Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Украине Наоми Бен Ами, директор Института международных отношений Киевского национального университета им. Т.Шевченко Леонид Губерский и представители Министерства иностранных дел Украины (Институт международных отношений, ул. Мельникова 36/1, Зал заседаний ученого совета). Нужна аккредитация.