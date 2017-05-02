Правительство Чехии уходит в отставку

Правительство Чехии сложит свои полномочия. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил премьер-министр страны Богуслав Соботка в Праге. По словам руководителя чешского правительства, причиной этого шага стали подозрения в уклонении от уплаты налогов министром финансов страны Андреем Бабишем, которые он не смог должным образом объяснить. Бабиш является также бизнесменом и миллиардером, пишет DW.

Согласие на отставку кабинета министров еще должен дать президент Чехии Милош Земан. Для этого Соботка планирует встретиться с главой государства.

"Вскоре я подам мое заявление об отставке президенту Милошу Земану. Неприемлемо, чтобы Андрей Бабиш оставался министром финансов", - цитирует Соботку СМИ.

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Бабиш возглавляет партнера правящей Социал-демократической партии Чехии по прежний правительственной коалиции - либерально-популистскую ANO ("Акция недовольных граждан", или "Так"). В коалицию также входит Христианско-демократический союз - Чехословацкая народная партия. Очередные парламентские выборы должны состояться в Чехии в октябре. Политсила Бабиша может получить первое место на выборах.