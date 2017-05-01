Президент Венесуэлы из-за протестов повысил минимальную зарплату сразу на 60%

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что с 1 мая минимальная зарплата в стране вырастет на 60%. Это произошло на фоне массовых протестов, сообщает РБК со ссылкой на портал Noticias24.

По данным портала, теперь минимальная зарплата венесуэльцев составит 65 тысяч боливаров ($6,4 тысячи) вместо 40,6 тысяч боливаров ($4 тысячи) в год.

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Правительство Венесуэлы выплачивает гражданам 135 тысяч боливаров на покупку основных продовольственных и бытовых товаров. С учетом этой суммы минимальный доход венесуэльца теперь составит 200 тысяч боливаров ($19,7 тысячи) вместо 135 тысяч боливаров ($13,3 тысячи). Кроме того, венесуэльский лидер впервые ввел дополнительные выплаты пенсионерами в 195 тысяч боливаров ($19,1 тысячи).

По словам Мадуро, теперь все социально не защищенные слои населения смогут получать больше денег на содержание своих семей. Власти решили увеличить выплаты из-за массовых протестов в республике: Мадуро обвиняют в узурпации власти, требуют его отставки и запуска демократических реформ.

Во время протестной акции, которая прошла в Венесуэле 21 апреля, пострадали 223 человека, сообщили представители оппозиционного объединения "Круглый стол демократического единства".

По словам местного депутата Мариальберта Барриоса, во время протестов 19 и 20 апреля были задержаны 585 человек.

В оппозиционных акциях в Венесуэле участвовали несколько сотен тысяч человек. После начала протестов на улицы страны вышли сторонники Мадуро. Между политическими противниками произошли столкновения, в результате которых погибли три человека. Для подавления беспорядков полиция применяла слезоточивый газ.