Парламент Венесуэлы признал президента Мадуро "покинувшим пост"

Об этом сообщает republic.ru cсо ссылкой на El Nacional.

Большинство в оппозиционном парламенте проголосовало за отставку главы государства, в силу "неисполнения им своих обязанностей".

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По конституции в случае признания президента отсутствующим на своем посту назначаются новые выборы главы государства, отмечает издание.

Решение парламента может отменить Верховный суд Венесуэлы, пишет Reuters.

Вместе с тем, решение, как ожидается, будет носить скорее символический характер и вряд ли окажет реальное влияние на политический кризис в стране, пишет Би-Би-Си.

На фоне растущего недовольства населения на выборах в 2015 году оппозиции удалось получить большинство мест в парламенте, однако правительство и Верховный суд страны, которые по-прежнему полностью контролируются сторонниками Мадуро, успешно срывают любые законодательные инициативы парламента.

Депутаты Национальной ассамблеи уже безуспешно пытались начать в отношении президента судебный процесс, а также объявляли действия Мадуро государственным переворотом.

Венесуэла переживает тяжелейший экономический кризис. В стране происходят регулярные отключения воды и света, не хватает продуктов питания и лекарств. МВФ оценивает годовую инфляцию в стране в 500%, называя ее самой большой в мире.

Однако сам президент говорит, что его правительство является жертвой экономической войны, которую крупный бизнес ведет против его левой администрации.