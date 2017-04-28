ФРГ хочет продолжения переговоров с Турцией о членстве в ЕС

Германия отвергает требование прекратить переговоры с Турцией относительно ее членства в Европейском Союзе, которые раздаются в некоторых европейских странах после недавнего референдума об усилении президентской власти в Турции. На нем большинство турков высказались за соответствующие изменения к конституции, пишет DW.

"Немецкое правительство решительно выступает против прекращения переговоров относительно вступления (Турции в ЕС - Ред.), что было бы совершенно неправильной реакцией", - заявил в пятницу, 28 апреля, министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel), в столице Мальты Валлетте, перед началом встречи глав МИД стран-членов ЕС.

Во встрече также примет участие министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Тот, кто стремится сорвать аплодисменты в своей стране, сказав "мы больше не хотим говорить с Турцией", не изменит ничего в самой Турции", - добавил Габриэль, цитирует агентство Reuters.

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Ранее за прекращение переговоров с Турцией выступил глава МИД Австрии Себастьян Курц (Sebastian Kurz). К новому подходу в отношениях Евросоюза с Турцией призвали также в Нидерландах и Люксембурге, которые традиционно являются союзниками Германии в вопросах международной и экономической политики. Зато в Литве и в Венгрии призвали к осторожности в отношениях с Анкарой, поскольку Турция важна для ЕС в вопросе сдерживании потока нелегальных мигрантов.

Напомним, во время референдума в Турции по усилению власти президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, который состоялся 16 апреля, более 51 процента избирателей поддержали изменения в конституцию. В ОБСЕ и Совете Европы заявили, что референдум состоялся из-за отсутствия равных условий для проведения агитационных кампаний сторонниками и противниками реформы. Кроме того, в день голосования наблюдателями были зафиксированы нарушения.