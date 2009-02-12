Тимошенко и Меркель обсудили сотрудничество, газ и кризис

Руководители правительств Украины и Германии считают необходимым усилить сотрудничество обеих стран, чтобы противодействовать мировому финансовому и экономическому кризису.

Об этом шла речь во время телефонного разговора премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с Канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ, сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Cекретариата Кабмина.

В ходе разговора стороны обсудили вопросы углубления двустороннего торгово-экономического и финансового сотрудничества и укрепления энергетической безопасности Европы.

Ю.ТИМОШЕНКО и А.МЕРКЕЛЬ выразили удовлетворение высоким уровнем дискуссии на Мюнхенской конференции по вопросам энергетической безопасности (6-7 февраля 2009 года), в частности, в том, что касается перспектив развития европейской политики безопасности и оборонной политики.

Премьер-министр Украины и Канцлер Германии также обсудили меры по обеспечению надежных поставок и транзита российского природного газа в страны ЕС по территории Украины. А.МЕРКЕЛЬ обратила внимание на важность выполнения украинско-российских газовых соглашений.

Обе стороны также говорили о необходимости усиления двустороннего сотрудничества Украины и Германии в сфере противодействия негативным последствиям мирового финансового и экономического кризиса.