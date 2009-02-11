Эстония оказалась самой атеистической страной мира

Эстония возглавила список самых нерелигиозных стран мира: только 14% эстонцев ответили положительно на вопрос, важное ли место занимает религия в их жизни, сообщили эстонские СМИ со ссылкой на данные транснациональной исследовательской компании Gallup.

Следом за Эстонией идет Швеция (17%), Дания (18%), Норвегия (20%), Чехия и Азербайджан (21%), Гонконг (22%), Япония и Франция (25%), 10-е и 11-е место делят Монголия и Белоруссия (27%).

Среди стран Евросоюза, наиболее религиозны Италия, Португалия, Польша, Румыния и Греция.

Самыми религиозными странами мира являются Египет (100%), Бангладеш и Шри Ланка (99%). В Индонезии, Конго, Сьерра-Леоне, Сенегале, Марокко и ОАЭ верующие составляют 98% населения. США оказались в середине списка (65%). Исследование проводилось в 143 странах мира.

РИА “Новости”