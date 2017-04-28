Заборы исписали ругательствами на русском: журналисты показали виллу экс-жены Путина во Франции (видео)

В жилом квартале Чиберта города Англет, по соседству с Биаррицем находится вилла "Сюзанна" – или "Модерн" – которую Артур Очеретный (новый муж бывшей первой леди России Людмилы Путиной - УНИАН.) приобрел в прошлом году.

Новым владельцам не удалось остаться в тени – французское законодательство обязывает раскрывать имя собственника в документе о разрешении на строительство, которое должно висеть на заборе любой стройки, передает Настоящее время.

Сперва Очеретный не хотел "светиться". Но после того, как судебные приставы вынесли ему предупреждение, имя собственника все-таки пришлось вписать.

"В Биаррице семью Очеретных начали регулярно встречать прошлым летом. Появляться на публике в России бывшая первая леди не любит, потому и выбрала не самый раскрученный среди российских туристов курорт", - рассказали журналисты.

Как вспоминает агент по недвижимости Брюно Аспиазу, Людмила Путина бывала в Биаррице вместе с первым мужем – тогда еще не президентом России.

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"Раньше ходила забавная история, связанная с семьей Путина. Когда президент Ельцин решил передать власть Владимиру Путину, в то время господин Путин был на каникулах на Баскском побережье, он часто приезжал сюда со своей супругой и детьми. Этот регион он особенно ценил. Считается, что Путин был здесь, когда Ельцин позвонил ему, чтобы предложить высокую должность, которая известна", – говорит Аспиазу.

Покупка виллы обошлась Очеретному в 5,5 миллионов евро. Еще столько же уйдет на ремонт и отделку. По местным меркам это не так много – на побережье есть виллы и по 20 миллионов. Соседи Очеретных, среди которых есть и известные люди, обсуждать русскую чету не хотят – здесь так не принято. Без камеры корреспонденту НВ удалось встретиться с местной жительницей. Она помнит, как в июле прошлого года смотреть дом приехала лично Людмила Путина с дочерью Катериной в окружении нескольких охранников.

"Узнав, кто стоит за стройкой, неизвестные исписали заборы ругательствами – на русском языке", – рассказала соседка изданию.

Как сообщал УНИАН, о том, что Людмила Путина вышла замуж за главу Центра развития межличностных коммуникаций Артура Очеретного, стало известно два года назад. Артуру 38, он родился и вырос в подмосковных Люберцах. С Людмилой познакомился в начале нулевых. После официального развода Путиных в 2013 – Людмила и Очеретный поженились, а экс-первая леди даже сменила фамилию.