Мощный взрыв возле Дамаска: авиация Израиля атаковала оружейный склад "Хезболлы"
"Хезболла" возглавляет формирования бойцов из Ирана, которые принимают участие в боевых действиях на стороне сил Башара Асада.
Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по оружейному складу группировки "Хезболла" в районе аэропорта Дамаска (Сирия), передает РБК-Украина со ссылкой на источник Reuters в региональной разведке.
Сообщается, что израильская авиация нанесла удар по оружейному складу "Хезболлы", на который Иран - главный региональный союзник президента Сирии Башара Асада - регулярно поставляет вооружения.
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Как известно, "Хезболла" возглавляет формирования бойцов из Ирана, которые принимают участие в боевых действиях против сирийских повстанцев. По данным представителей группировки, в результате ударов погибших и пострадавших нет.
Как сообщал УНИАН, ранее очевидцы сообщили о взрывах в районе международного аэропорта. По их словам, взрыв был слышен в Дамаске за 30 километров от места происшествия.