Близ аэропорта Дамаска взорвался склад боеприпасов - СМИ (фото, видео)
По словам очевидцев, взрыв был слышен в сирийской столице за 30 километров от места происшествия, жертв нет.
В районе международного аэропорта Дамаска в четверг утром, 27 апреля, раздался мощный взрыв. По словам очевидцев, взрыв был слышен в сирийской столице за 30 километров от места происшествия, сообщает Русская служба ВВС.
Причины и последствия инцидента пока неизвестны. Сообщается также о сильном пожаре.
Как передает подконтрольный проиранскому движению "Хезболла" ливанский телеканал "Аль-Манар", взорвались хранилища топлива и склады близ аэропорта.
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Вероятной причиной взрыва стал удар израильской авиации, утверждает "Аль-Манар".
По информации ливанского телеканала, взрыв причинил только материальный ущерб, жертв нет.
Израильские СМИ сообщают, что в районе аэропорта взорвался склад боеприпасов, которые используют боевики "Хезболлы".
BREAKING: Israeli fighter jets strike positions near #Damascus airport Thursday morning pic.twitter.com/0CeGDldZCN— Rudaw English (@RudawEnglish) April 27, 2017