Близ аэропорта Дамаска взорвался склад боеприпасов - СМИ (фото, видео)

В районе международного аэропорта Дамаска в четверг утром, 27 апреля, раздался мощный взрыв. По словам очевидцев, взрыв был слышен в сирийской столице за 30 километров от места происшествия, сообщает Русская служба ВВС.

Причины и последствия инцидента пока неизвестны. Сообщается также о сильном пожаре.

Как передает подконтрольный проиранскому движению "Хезболла" ливанский телеканал "Аль-Манар", взорвались хранилища топлива и склады близ аэропорта.

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Вероятной причиной взрыва стал удар израильской авиации, утверждает "Аль-Манар".

По информации ливанского телеканала, взрыв причинил только материальный ущерб, жертв нет.

Израильские СМИ сообщают, что в районе аэропорта взорвался склад боеприпасов, которые используют боевики "Хезболлы".