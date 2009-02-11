Выборы в Израиле: две основные партии заявили о победе

После подсчета 99 процентов бюллетеней, поданных на парламентских выборах в Израиле во вторник, партия "Кадима", лидером которой является глава МИД Ципи Ливни, получает в Кнессете 28 мест, а "Ликуд" – партия бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу - 27, сообщает сайт газеты "Гаарец".

15 мандатов получает партия Авигдора Либермана "Наш дом - Израиль", а левоцентристская "Авода", возглавляемая министром обороны Эхудом Бараком, займет в будущем Кнессете 13 мест. Еще 37 мест распределились между 8 партиями, набирающими от 3 до 11 мандатов. Еще не посчитанные бюллетени теоретически могут изменить судьбу 6 мандатов.

Всего в парламенте 120 мест, и для формирования правительства партии необходимо получить не менее 61 мандата.

Ливни и Нетаниягу уже заявили о победе на выборах и о намерении сформировать правительство. В свою очередь Либерман сообщил о готовности вести переговоры о коалиции как с "Кадимой", так и с "Ликудом".

Судя по "экзит-поллам", правый лагерь во главе с "Ликудом" будет представлен в новом парламенте 63-64 депутатами тогда, как левоцентристский блок - "Кадима" и ее естественные союзники - получает 56-57 мандатов.

"Даже если предварительные результаты точны, нет никакого сомнения в том, что народ Израиля высказался однозначно и ясно: правый лагерь во главе с "Ликудом" победил, - заявил Нетаньяху, выступая с речью перед своими сторонниками... - В прошлом Кнессете у правого лагеря было 50 мандатов, а сейчас у нас вне всякого сомнения большинство. У "Ликуда" тогда было 12 мест, и мы увеличили свое представительство более, чем в два раза. Народ хочет перемен, народ хочет идти другим путем, нашим путем".

Он пообещал в среду начать консультации с остальными партиями, в первую очередь идеологически близкими к "Ликуду", о формировании нового правительства.

Глава партии "Кадима" Ципи Ливни также объявила о намерении сформировать и возглавить правительство национального единства. "Народ Израиля выбрал "Кадиму". Мы закончим работу, выполним свой долг, создав правительство национального единства, которое мы же и возглавим", - сказала Ливни, выступая с победной речью перед соратниками по партии. Войти в состав правительства она предложила и Нетаньяху.

В подобной ситуации "золотая акция" отходит к партии "Наш дом Израиль", которая, судя по "экзит-поллам", занимает третье место с 14-15 мандатами, оттеснив на четвертую позицию левоцентристскую "Аводу" с 13 местами в будущем парламенте - худшим результатом в истории некогда всемогущих лейбористов.

НДИ, который до этих выборов считалась секторальной, "русской", партией, относится к правому лагерю, но в прошлом входила в состав правительства во главе с "Кадимой". Ее лидер выходец из Молдавии Авигдор Либерман дал понять, что не исключает никаких комбинаций, но считает более естественным для себя участие в правом кабинете.

"Ключ к следующему правительству находится в руках НДИ. Решение будет нелегким. Мы хотим национальное правое правительство. Естественно, мы к этому склоняемся, но не отрицаем ничего, не отвергаем никаких вариантов", - цитирует его выступление перед однопартийцами РИА “Новости”.