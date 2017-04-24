Путин ищет ответы, после того, как провал с инвестициями показывает проблемное восстановление - Bloomberg

Об этом пишет Анна Андрианова в статье "Путин ищет ответы, после того, как провал с инвестициями показывает проблемное восстановление", опубликованной на сайте Bloomberg.

Пока более широкое восстановление набирает обороты, капитальные расходы компаний в 2017 году пострадали, после сокращения последних трех лет. Согласно приблизительным оценкам, опубликованным на прошлой неделе, примерный показатель капиталовложений - стоимость завершенных строительных работ – сокращается уже четвертый месяц подряд, что составляет самый высокий спад в этой году.

Сокращение резко контрастирует с уверенностью центрального банка в том, что "длительная пауза в инвестициях" позади. Инвестиции в основной капитал выросли на 1% в первом квартале, по сравнению с предыдущим годом, согласно общему выводу на основе девяти оценок в исследовании Bloomberg. Служба статистики, которая в 2016 году начала выпускать только квартальные показатели инвестиций, должна опубликовать данные за январь-март в следующем месяце.

"Несмотря на значительное снижение неопределенности, рост инвестиций сдерживается рядом факторов", - сказал Дмитрий Куликов, старший аналитик российской рейтинговой компании ACRA. Среди них "относительно высокий уровень восприятия рисков после спада, накопленные просрочки в банковских кредитах и ​​более слабый рубль, чем в докризисный период".

Когда-то инвестиции были основой усилий правительства по выходу из кризиса, но теперь они застопорились, поскольку экономика по-прежнему страдает от коррупции, слабых институтов и плохого делового климата. После оценки прав собственности и преобладания иностранной собственности, Россия оказалась ниже 120-го места среди 138 стран в отчете о глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума.

Президент Владимир Путин счел такие результаты недостаточными и на прошлой неделе попросил разработать дополнительные меры по поощрению инвестиций. Через несколько дней премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что его кабинет обсуждает налоговые льготы для компаний, планирующих увеличить капитальные расходы. Минэкономики также предложило программу субсидирования ставок по долгосрочным кредитам, которые могут быть выданы государственным кредитором "Внешэкономбанк", сообщает газета "Ведомости"

"Значительное ускорение"

"Правительство, наконец, обратило внимание на вопрос инвестиций и модернизации", - сказал Владимир Тихомиров, главный экономист BCS Financial Group, московского брокера. "Это явно позитивный и долгожданный шаг, который, в случае успеха, может привести к значительному ускорению темпов роста в России".

Судя по результатам строительства в этом году, компаниям требуется больше помощи. Объемы в отрасли, на долю которой приходится около 40% совокупных капитальных расходов, снизились на 4,3% в прошлом квартале, "что негативно сказалось на квартальных инвестициях в основной капитал", - говорит Дмитрий Полевой, экономист ING Groep NV в Москве.

"Инвестиции по-прежнему определяются ожиданиями снижения ставок по кредитам в будущих кварталах и неопределенностью в отношении конфигурации налоговой системы", - сообщают аналитики ВТБ Капитал, в том числе Александр Исаков.

Хотя центральный банк сохранил свою "умеренно жесткую" политику, стоимость кредита в России продолжает снижаться. Средняя ставка по корпоративным рублевым кредитам на срок до 12 месяцев в феврале составила 11,48%, в сравнении с 13% годом ранее и почти 20% в январе 2015 года.

Обзор рейтингов

Bloomberg опросил 32 экономиста, по словам большинства из них, центральный банк снизит ключевую ставку еще на четверть пункта на своем заседании в пятницу. В марте он завершил шестимесячную паузу, снизив показатель с 10% до 9,75%.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина уже заявила, что "возможно обсуждение снижения ставки на 25-50 базисных пунктов". После "в целом слабого" обзора состояния экономики в мартовских данных, растет вероятность более глубокого монетарного стимулирования, по данным Bank of America Corp.

"Темпы улучшения неутешительны, это может оказать давление на центральный банк и привести к более агрессивному ослаблению политики" на этой неделе, сказал Владимир Осаковский, экономист BofA в Москве. "Мы считаем, что это может увеличить вероятность сокращения ставки более чем на 50 базисных пунктов".