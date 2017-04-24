КНДР обещает продолжить разработку ядерного оружия для самообороны от США

В КНДР заявили, что будут продолжать разрабатывать ядерное оружие для самообороны от военной угрозы со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщает «Xinhua» со ссылкой на газету Рабочей партии КНДР.

Пхеньян утверждает, что США перешли к отправке ядерного носителя ударной группы на Корейском полуострове.

«Это неприкрытый военный шантаж против КНДР и опасные деяния, которые угрожают полуострову» - говорится в газете Корейской рабочей партии.

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«Это злой умысел в США - поколебать волю КНДР для увеличения ядерного сдерживания путем интенсивной военной угрозы и шантажа, а затем реализовать свои амбиции относительно ликвидации ядерного оружия в Северной Корее", - написала газета.

«Такая угроза может напугать медузу, но никогда не может работать на КНДР. США лучше признать это», - пишет газета.

Как сообщал УНИАН ранее,после того, как два японских корабля присоединились к группе «Карла Винсона» во время учений в южном тихоокеанском регионе, Северная Корея заявила, что готова потопить американский авианосец, чтобы продемонстрировать свою военную мощь. Об этом со ссылкой на заявление в газете правящей Рабочей партии КНДР.

"Наши революционные силы находятся в боевой готовности, чтобы потопить американский авианосец одним ударом", - сказано в газете.