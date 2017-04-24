В ПАСЕ потребовали отставки Аграмунта из-за его поездки Сирию

В Парламентской ассамблее Совета Европы требуют отставки Педро Аграмунта с должности президента ПАСЕ. Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим заявлением сегодня в Страсбурге на сессии ПАСЕ выступил депутат Италии Микеле Николетти.

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После этого ряд депутатов поднялись со своих мест и поддержали заявление аплодисментами.

«Нужно, чтобы вы проявили политическую ответственность и сложили свои полномочия председателя Ассамблеи, чтобы продемонстрировать, что серьезная ошибка несет за собой серьезные последствия», - подчеркнул Николетти.

Это предложение в своих выступлениях поддержали и другие депутаты ПАСЕ.

Аграмунт сказал, что принял к сведению эту позицию и после обеда сообщит, будут ли обсуждать ее завтра на публичных слушаниях.

Он прервал пленарное заседание на 10 минут после того, как депутаты стали требовать ответа на вопрос, готов ли он к публичному обсуждению его визита в Сирию.

Как сообщал УНИАН, в марте президент ПАСЕ Аграмунт посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов. При этом российская делегация в ПАСЕ находится под санкциями, которые были наложены на нее в апреле 2014 года за аннексию Крыма.

Ряд делегаций ПАСЕ, среди которых и украинская, выразили возмущение этим визитом Аграмунта в Сирию.