Президент ПАСЕ прилетел в Сирию вместе с делегацией российской Госдумы, в Украине уже отреагировали (видео)

В Сирию прибыла делегация депутатов ПАСЕ (из Чехии, Бельгии, Сербии и Италии) и Госдумы России во главе с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунтом. Об этом сообщает российский пропагандистский Первый канал.

Утверждается, что именно депутаты Госдумы организовали этот визит, несмотря на то, что Россия лишена в ПАСЕ права голоса и не принимает участия в сессиях Европарламента.

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В Украине сообщение о визите президента ПАСЕ Педро Аграмунта в Сирию вместе с делегацией российской Госдумы вызвало волну возмущения.

Так, постоянный представитель Украины в СЕ Дмитрий Кулеба написал на своей странице в Facebook, что такими действиями ПАСЕ уничтожает свой авторитет.

Первый заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook отметила, что на сайте ПАСЕ нет ни слова о визите президента Аграмонта в Сирию.

"Считаю, что сегодня же украинская делегация должна направить письмо в ПАСЕ с требованием дать разъяснения о статусе этого визита, тем более, что российские депутаты не являются членами ПАСЕ, потому что Ассамблея не подтверждала их полномочия. Итак, это был частный визит Анрамонта с его российскими друзьями? Должны получить официальный ответ ПАСЕ", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году ПАСЕ приняла резолюцию и лишила делегацию РФ права голоса на год за аннексию Крыма. После этого Россия решила приостановить участие в работе Ассамблеи.