Во Франции посчитали 85% голосов: Макрон опережает Ле Пен

По данным МВД Франции, после обработки около 85 процентов голосов, центрист, лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон лидирует и опережает лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен по результатам голосования в первом туре президентских выборов, состоявшихся во Франции в воскресенье, 23 апреля.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

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Показатели по состоянию на 00:30 (по киевскому времени) понедельника, 24 апреля, у Макрона 23,54 процента голосов избирателей, у Ле Пен - 22,33 процента. За ними следуют консерватор, экс-премьер Франсуа Фийон с 19,8 процента и ультралевый Жан-Люк Меланшон с 18,8 процентами.

В министерстве подчеркнули, что значительная часть необработанных голосов - в крупных городах. Поддержка же Ле Пен, по данным социологов, там ниже, чем в населенных пунктах поменьше.

Ранее УНИАН сообщал, что экзит-поллы, проведенные всеми ключевыми французскими социологическими службами, показывают, что во второй тур выходят Еммануель Макрон и Марин Ле Пен.