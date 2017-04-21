Информационная война России в Балтии уже идет – глава МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс прокомментировал, насколько велика вероятность гибридной войны России и Балтии. Об этом он заявил в интервью каналу "Настоящее время".

"Эта война уже происходит – кибернетическая война, информационная война... Бывали времена, когда, скажем, перед реальным боем применялась артподготовка, накануне реального боя, сейчас этого не надо делать, можно просто промыть мозги и подготовить плацдарм для действий. Как, по моему глубокому убеждению, было в Крыму", – сказал он.

По мнению министра, современное понимание безопасности страны значительно расширилось, и если раньше оно включало только военную угрозу, то сейчас в нее включается и информационная составляющая.

"Вообще понятие безопасности расширилось по сути, поскольку если безопасность понималась только как военная, и угрозы только как военные – ракеты, танки, то сейчас, скажем, ракету можно запустить, она стоит деньги, но можно запустить информационную ракету, можно запустить дважды и трижды, совокупность получше бывает, но эффект бывает даже и больше", - отметил министр.

"Просто нам надо пересмотреть свои учебники, смотреть надо на то, как развиваются события. К сожалению, война войной, но такая конфронтация и такие выпады и провокации в плане этих ассиметричных гибридных угроз происходят, как мы говорим, в настоящее время", – пояснил он.

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Линкявичюс считает, что запреты и цензура не является выходом в рамках борьбы с гибридной войной.

"Стала популярна на российских каналах пропаганда, скажем, войны или других не очень желательных моментов, и поэтому тут принимаются решения не политические, а суды принимают решения, эти меры не долгосрочные, насколько я знаю, эти прекращения идут на три месяца где-то, перед этим идет диалог, убеждение, что надо что-то поправить.. Тут процесс четко по закону, и в будущем будет то же самое, этим не будет никто злоупотреблять, я лично сам не являюсь сторонником какой-то цензуры", - отметил он.

По его мнению, большую пользу имело бы создание альтернативных источников информации. "Запреты или цензура – это не выход, надо создавать альтернативные источники, надо позитивом бороться с теми тенденциями, на это надо идти", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, разведка Литвы заявила о способности РФ за 24-48 часов начать боевые действия против стран Балтии.