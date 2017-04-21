Премьер Италии поддерживает диалог с Россией без отказа от ценностей Запада

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони заявляет, что поддерживает диалог с Российской Федерацией без отказа от ценностей Запада.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Джентилони сказал, что Италия является той страной, которая поддерживает диалог.

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"Мы гордимся, что достигли успеха в сохранении политики "открытых дверей" в условиях различных кризисов. Диалог может быть полезен относительно России, очевидно, без отказа от нашего единства и наших принципов, а также без отказа от нашей мощи и наших ценностей", - заявил Джентилони.