Сильная Европа станет для всех преимуществом – Трамп
08:41, 21 апреля 2017Мир
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По мнению Трампа, сильная Европа является важной для США.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что если Европа будет прочной, она всем принесет пользу.
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Паоло Джентилони в Вашингтоне.
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"Да, сильная Европа очень важна для меня как для президента Соединенных Штатов", - подчеркнул Трамп.
По его убеждению, это важно для США как для страны.
"Мы хотим видеть ее такой. Мы поможем быть ей крепкой, и это в большой степени будет для всех преимуществом", - заявил Трамп.
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