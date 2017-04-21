Сильная Европа станет для всех преимуществом – Трамп

08:41, 21 апреля 2017
Мир
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По мнению Трампа, сильная Европа является важной для США.

Дональд Трамп / REUTERS

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что если Европа будет прочной, она всем принесет пользу.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Паоло Джентилони в Вашингтоне.

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"Да, сильная Европа очень важна для меня как для президента Соединенных Штатов", - подчеркнул Трамп.

По его убеждению, это важно для США как для страны.

"Мы хотим видеть ее такой. Мы поможем быть ей крепкой, и это в большой степени будет для всех преимуществом", - заявил Трамп.

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Теги: #Италия#США#Трамп о Европе