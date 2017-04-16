Трамп: митинги с требованием опубликовать мою налоговую декларацию - проплаченные

Президент США Дональд Трамп считает, что недавние протесты с требованием опубликовать налоговую декларацию - проплаченные. Об этом он написал в своем Twitter.

Читайте такжеCNN: Британская разведка передала США данные о контактах команды Трампа с Россией

"Я сделал то, что было почти невозможно для республиканца - получил большинство голосов выборщиков! Почему же теперь вновь всплыла тема налоговой декларации? - написал президент США, - Нужно проверить, кто платил вчера за эти небольшие организованные митинги. Выборы уже прошли!" - написал Трамп.

Как сообщал УНИАН, в субботу у США состоялись протесты против Трампа, в результате которых произошли столкновения между сторонниками и противниками президента Соединенных Штатов.