Трамп: митинги с требованием опубликовать мою налоговую декларацию - проплаченные
Президент США призвал проверить, кто платил за организованные митинги, на которых требовали от Трампа опубликовать налоговую декларацию.
Президент США Дональд Трамп считает, что недавние протесты с требованием опубликовать налоговую декларацию - проплаченные. Об этом он написал в своем Twitter.
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"Я сделал то, что было почти невозможно для республиканца - получил большинство голосов выборщиков! Почему же теперь вновь всплыла тема налоговой декларации? - написал президент США, - Нужно проверить, кто платил вчера за эти небольшие организованные митинги. Выборы уже прошли!" - написал Трамп.
Как сообщал УНИАН, в субботу у США состоялись протесты против Трампа, в результате которых произошли столкновения между сторонниками и противниками президента Соединенных Штатов.
I did what was an almost an impossible thing to do for a Republican-easily won the Electoral College! Now Tax Returns are brought up again?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 16, 2017