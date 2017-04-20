Путинские пропагандисты RT собираются доносить свою "правду" до мира с помощью вирусного видео

Россия намерена использовать вирусные видеоролики в интернете для донесения своей «правды» до мира. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на заседании организационного комитета «Победа» под председательством президента РФ Владимира Путина сказала Маргарита Симонян, руководитель госканала Russia Today, который вещает за рубежом на разных языках.

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«Мы хотели бы показать некоторые более современные способы коммуникации донесения нашей правды до мира, которые мы используем. Понятно, что мы используем много традиционных способов: документальные фильмы, целые циклы, репортажи и прочее, но это работает только на определенную часть аудитории. Более молодая аудитория уже с трудом воспринимает такие форматы. Здесь, например, лучше работают вирусные ролики», - сообщила Симонян.

В частности, она продемонстрировала ролик о вкладе СССР в победу над нацизмом.

«Такой вирусный ролик мы сделали на разных языках, мы его запускаем тоже ко Дню Победы, ждем от него большого эффекта. Если кто-то хочет использовать это (может быть, по линии МИДа или других ведомств), мы с удовольствием этим поделимся. Это только пример образовательных вирусных роликов для молодежи», - сообщила она.

По ее словам, такие короткие доступные ролики отправляются в онлайн-пространство и дальше уже живут своей жизнью: люди пересылают их друг другу и в своих аккаунтах в Facebook, Twitter, YouTube, и такие ролики получают совсем другую аудиторию, чем при использовании привычных средств на телевидении.

Симонян сообщила, что канал провел исследование о войне, а именно о том, кто, как считают жители Великобритании, Франции, Германии и США, победил во Второй мировой войне.

«И здесь, к сожалению, цифры оказались крайне для нас безрадостными и неутешительными. Согласно исследованию, а мы проводим эти исследования всегда вместе с большими устоявшимися компаниями в Европе и в Америке, то есть это серьезное исследование общественного мнения, не просто опрос на сайте, – согласно ему, 50% опрошенных считают, что США победили; 22% считает, что Британия; только 14% считают, что нацизм был побежден Советским Союзом; один процент придумал какую-то другую страну; 13% просто не знают», - сказала она.

По ее мнению, к такому результату привели десятилетия образовательных программ, кинематограф, СМИ, политические организации, общественные заявления политиков.

«Но это не значит, что не нужно ничего делать по этому поводу. Это значит, что нужно делать, как нам кажется, еще активнее», - заявила она.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2016 года Европарламент одобрил резолюцию о борьбе с исламистской и российской пропагандой.

Для противодействия антиевропейским кампаниям парламентарии предлагают усилить слабую "стратегическую коммуникацию" и больше инвестировать в повышение информированности, образование, онлайн- и местные средства массовой информации, журналистские расследования и информационную грамотность населения.

Евродепутаты признали, что после аннексии Крыма и развязывания гибридной войны на Донбассе Кремль усилил свою пропаганду против ЕС. Они отметили, что "российские власти используют широкий спектр средств и инструментов, таких как многоязычные телеканалы (например, Russia Today), псевдо-информационные агентства и мультимедийные платформы (например, Sputnik) [...], социальные медиа и интернет-троллей, чтобы бросить вызов демократическим ценностям, разделить Европу, собрать внутреннюю поддержку и создать впечатление несостоявшейся государственности у восточных границ ЕС".