ЦРУ и ФБР ищут в своих рядах информатора WikiLeaks - СМИ

ЦРУ и ФБР проводят совместное расследование в поисках информатора WikiLeaks, сообщает CBS News со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, передает РБК.

По данным телеканала, спецслужбы рассчитывают найти информатора, который передал WikiLeaks «тысячи документов», которые содержат описание методов слежения, используемые ФБР и ЦРУ для получения доступа к смартфонам, смарт-телевизорам и компьютерным системам.

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Несмотря на то, что материалы хорошо защищены, доступ к ним имели «сотни людей», и сейчас следователи изучают списки имен этих людей, отмечают собеседники телеканала.

Американские спецслужбы рассчитывают найти информатора среди сотрудников или подрядчиков ЦРУ - тех, кто имел физический доступ к засекреченным материалам.

О том, что ЦРУ использует для прослушки и кибершпионажа телевизоры, смартфоны и даже антивирусы, стало известно из документов, опубликованных WikiLeaks в начале марта. Эта подборка документов получила название Vault 7 7 («Сейф № 7»).

Ранее директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что WikiLeaks является «враждебной [США] разведывательной службой».