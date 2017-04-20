Возле Аляски снова зафиксировали российские бомбардировщики
03:35, 20 апреля 2017Мир
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Бомбардировщики, способные нести ядерные заряды, пролетели неподалеку от побережья Аляски.
Российские бомбардировщики снова пролетели около Аляски / Фото worldavia.net
У Аляски зафиксировали два российских бомбардировщика Ту-95. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на двух чиновников из США.
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Отмечается, что бомбардировщики, способные нести ядерные заряды, пролетели неподалеку от побережья Аляски.
Американские истребители на перехват не поднимались, однако был запущен самолет E-3 Sentry, чтобы оценить ситуацию.
Как сообщал УНИАН, аналогичный инцидент произошел в ночь на понедельник, 17 апреля. Тогда на перехват двух российских бомбардировщиков поднялись два истребителя ВВС США.
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