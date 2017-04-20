Возле Аляски снова зафиксировали российские бомбардировщики

У Аляски зафиксировали два российских бомбардировщика Ту-95. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на двух чиновников из США.

Читайте такжеИстребители США перехватили российские бомбардировщики у берегов Аляски - СМИ

Отмечается, что бомбардировщики, способные нести ядерные заряды, пролетели неподалеку от побережья Аляски.

Американские истребители на перехват не поднимались, однако был запущен самолет E-3 Sentry, чтобы оценить ситуацию.

Как сообщал УНИАН, аналогичный инцидент произошел в ночь на понедельник, 17 апреля. Тогда на перехват двух российских бомбардировщиков поднялись два истребителя ВВС США.