Истребители США перехватили российские бомбардировщики у берегов Аляски - СМИ
00:35, 19 апреля 2017Мир
3474
Произошел первый при Трампе инцидент с российскими военными самолетами у границ США.
Ту-95 способны нести ядерное вооружение / Фото worldavia.net
Истребители американских ВВС около берегов Аляски перехватили два российских бомбардировщика Ту-95, которые приблизились к границе США. Самолеты этой модификации способны нести ядерное вооружение. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в правительстве, передает 112.ua.
Читайте такжеВВС США разместят в Европе истребители F-35A
Два Ту-95 пролетели на расстоянии порядка 100 миль (160 км) от американского острова Кадьяк и в 280 милях (450 км) к юго-западу от базы ВВС США Elmendorf, говорится в сообщении.
Отмечается, что это первый с момента вступления на пост президента Дональда Трампа инцидент с российскими военными самолетами у границ США.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter