Истребители США перехватили российские бомбардировщики у берегов Аляски - СМИ

Истребители американских ВВС около берегов Аляски перехватили два российских бомбардировщика Ту-95, которые приблизились к границе США. Самолеты этой модификации способны нести ядерное вооружение. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в правительстве, передает 112.ua.

Читайте такжеВВС США разместят в Европе истребители F-35A

Два Ту-95 пролетели на расстоянии порядка 100 миль (160 км) от американского острова Кадьяк и в 280 милях (450 км) к юго-западу от базы ВВС США Elmendorf, говорится в сообщении.

Отмечается, что это первый с момента вступления на пост президента Дональда Трампа инцидент с российскими военными самолетами у границ США.