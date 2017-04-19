Палата общин Великобритании поддержала инициативу Мэй о досрочных парламентских выборах

Палата общин Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (нижняя палата британского парламента) поддержала инициативу премьер-министра Терезы Мэй 8 июня провести досрочные парламентские выборы.

Как сообщает британское издание The Telegraph, члены парламента подавляющим большинством поддержали призыв Мэй провести досрочные выборы.

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За соответствующее решение проголосовали 522 члена Палаты общин. Против голоса отдали 13 членов парламента.

При поддержке лейбористов и либеральных демократов премьер-министр от консерваторов легко смогла добиться поддержки более чем 434 голосов, которые необходимы для вступления соответствующей инициативы в силу. В то же время представители Шотландской национальной партии воздержались при голосовании.